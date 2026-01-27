WhatsApp ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ Fast ਅਤੇ Thinking Mode ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ

ETV Bharat / technology

ਵਟਸਐਪ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ Fast ਅਤੇ Thinking Mode ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

Published : January 27, 2026 at 5:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.3.10 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ Thinking Mode ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜਵਾਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.25.23.24 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ Fast Mode ਅਤੇ ਦੂਜਾ Thinking Mode. ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਮੋਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਰੁੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Thinking Mode ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਸੰਦਰਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ, ਤੁਲਨਾ, ਸਮਰੀ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਮੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੈਟ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਏਆਈ ਮੋਡ ਸਿਲੇਕਟਰ ਬਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਥੰਡਰ ਆਈਕਨ ਦਿਖੇਗਾ ਜਦਕਿ Thinking Mode ਆਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਓਹੀ ਆਈਕਨ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਏਆਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

