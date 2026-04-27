WhatsApp ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ 'Notification Bubbles' ਫੀਚਰ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ
ਵਟਸਐਪ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'Notification Bubbles' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : April 27, 2026 at 2:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Notification Bubbles' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਚੈਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੇ ਨੈਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ 'Notification Bubbles' ਲਈ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਆਈਕਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਬਬਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੈਟ ਹੈੱਡ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ iOS ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਬਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡਰਾਇਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਬਲ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਬਲ ਸਪੋਰਟਡ ਹਨ ਪਰ ਐਂਡਰਾਇਡ 11 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ draw over other apps ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
