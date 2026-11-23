WhatsApp 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਗਿਆ, iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਵਸਟਸਐਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ View-Once ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 9:43 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: View-Once ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਜਲਦ ਹੀ iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
WABetaInfo ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, View-Once text messages ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਸਭ ਬਲੌਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਫਾਰ iOS 26.45.10.73 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ TestFlight ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
WhatsApp introduces view-once text messages on iOS! WhatsApp is rolling out the view-once feature for text messages, so users can send a message that the recipient can only read once. https://t.co/6EQR4EXswM https://t.co/4ROixBze2s— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 23, 2026
ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.45.6 ਰਾਹੀਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
View-Once ਅਤੇ Disappearing messages ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ View-Once ਅਤੇ Disappearing messages ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋ ਫੀਚਰ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। Disappearing messages ਟਾਈਮਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਦਕਿ View-Once ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੇਵ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਡ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ।
ਕੀ View-Once ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, View-Once ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਬਲੌਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਟਵਐਪ View-Once ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iPhone 'ਤੇ View-Once ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Send' ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'Schedule Message' ਅਤੇ View Once ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
- View Once ਚੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤਰੁੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਟ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਸੇਜ ਬਬਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਚੈਟ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ Opened ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ-ਵੀਡੀਓ View Once ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
encrypted cloud backups ਫੀਚਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ iOS beta ਵਿੱਚ encrypted cloud backups ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ iOS ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੀਚਰ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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