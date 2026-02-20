ETV Bharat / technology

WhatsApp Group ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

WhatsApp ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 2:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਕੋਲ੍ਹ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਫੀਚਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਦੇਖ ਪਾਉਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਡਮਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

