ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 12, 2025 at 11:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੈਟਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਜਲਦ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
WhatsApp ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ Instagram ਅਤੇ Twitter ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WhatsApp 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.34.3: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2025
WhatsApp is working on a feature that lets users reserve the same usernames they use on Facebook and Instagram, and it will be available in a future update!https://t.co/uZp14yZEbs pic.twitter.com/VpcgrDcYgT
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.25.34.3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ?
- WABetaInfo ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-