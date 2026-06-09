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ਹੁਣ iPhone ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਿੱਚ?

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਮਲਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

WHATSAPP IOS MULTI ACCOUNT FEATURE
WHATSAPP IOS MULTI ACCOUNT FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 9, 2026 at 10:29 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ iOS 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਵਟਸਐਪ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੋਲਆਊਟ ਵਟਸਐਪ For iOS ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 26.22.76 ਰਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਲਆਊਟ ਪੜਾਅ-ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ।

ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸਵਿੱਚ ਕਰੀਏ?

ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿੰਕਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਐਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 'You' ਟੈਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਟੈਬ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਵੀ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਚੈਟ ਹੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਵਟਸਐਪ iOS 'ਤੇ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

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