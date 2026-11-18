WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ!
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 5:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕਲਾਊਡ ਬੈਕਅੱਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਬੈਕਅੱਪ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ Google Drive ਜਾਂ iCloud ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ Drive ਜਾਂ iCloud 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ 15 GB ਅਤੇ ਐਪਲ 5GB ਤੱਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਫੀਚਰ ਟ੍ਰੈਕਰ WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਚੈਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 GB ਫ੍ਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 GB ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 TB ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਮੈਟਾ ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬੈਕਅੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ Google Drive ਜਾਂ iCloud ਬੈਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲੇ ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਕੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, Google Drive ਅਤੇ iCloud 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਅੱਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ iPhone ਅਤੇ Android ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਨ-ਟੂ-ਫੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂਲ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪੋਰਟ ਜੋੜ ਦੇ।
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