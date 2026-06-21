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WhatsApp ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੁੜ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਬਬਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

WHATSAPP NEW FEATURE
WHATSAPP NEW FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 2:27 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੈਸੇਜ ਬਬਲ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ ਟੈਸਟਫਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਬਲਸ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੇਡ-ਇਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਚੈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ।

ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਮ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਨੀਮੇਟਡ ਇਮੋਜੀ, ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਫ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਚੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰੋਲਆਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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