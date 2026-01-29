ETV Bharat / technology

WhatsApp ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Strict Account Setting' ਫੀਚਰ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਟਸਐਪ ਨੇ 'Strict Account Setting' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।

January 29, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Strict Account Setting' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਆਦਿ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'Strict Account Setting' ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਟੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 'Strict Account Setting' ਫੀਚਰ?

ਵਟਸਐਪ ਦੇ 'Strict Account Setting' ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  • ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  • ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  • ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Strict Account Setting' ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ।

ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਪੀਆਈ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਡਿਟ ਆਦਿ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

