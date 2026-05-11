ਹੁਣ AI ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਚਰ

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Business AI' ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 11, 2026 at 4:12 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Business AI' ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਏਜੰਟ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਲੀਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਵੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

'Business AI' ਏਜੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

'Business AI' ਏਜੰਟ ਵਪਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਚੈਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਕਮਾਰਸ ਮੈਸੇਜਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਏਆਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।

