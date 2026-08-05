WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਲਰਟ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 5, 2026 at 2:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। WhatsApp ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ @all mentions, ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਈਡ-ਚੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ, iOS, ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
@all ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਨਗੇ ਸੁਚੇਤ
ਪਹਿਲਾਂ, WhatsApp ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, @all ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਲੈਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ WhatsApp ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ @all ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
@all ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ @all ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। WhatsApp ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹ ਐਡਮਿਨ ਹੀ @all ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
We’re introducing new updates to @WhatsApp group chats, including improvements to polls, (@)all mentions to get the whole chat’s attention, and more.https://t.co/N4gq3uduSo— Meta (@Meta) August 4, 2026
ਪੋਲ ਅਤੇ ਸਾਈਡ-ਚੈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੋਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਡ-ਚੈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ-ਚੈਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਟੈਗ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।
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