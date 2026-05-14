ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ WhatsApp Plus ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ WhatsApp Plus ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ
WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 14, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ WABetaInfo ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੀਅਰ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਕੁਝ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਸਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ?
ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। WABetaInfo ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ
WABetaInfo 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.49 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 229.00 ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 29.00 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਚਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਡੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਗੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਅਜੇ ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
WABetaInfo ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਟਸਐਪ ਸਟਿੱਕਰ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਓਵਰਲੇ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟਿੱਕਰ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਐਪ ਥੀਮ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬਰ 18 ਐਕਸੈਂਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚੋ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਬਲੂ, ਰਾਇਲ ਪਰਪਲ, ਕੋਰਲ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰੇਸਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ 14 ਹੋਰ ਐਪ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟਰ ਇਫੈਕਟ ਅਤੇ ਬੈਲ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਪਿੰਨ ਕੀਤੀ ਚੈਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਗੱਲਬਾਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਈ ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਥੀਮ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਰਟ ਟੋਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਇੰਡ ਰਿੰਗਟੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੀਆਂ ਕਾਲ ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਟਰ, ਟੈਂਪੋ, ਰਿਪਲ, ਮੈਡੋ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
