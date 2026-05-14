ਹੁਣ Meta AI ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Incognito ਚੈਟ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 2:52 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Incognito Chat With Meta AI' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ 'Incognito Chat With Meta AI' ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਤੀ, ਨਿੱਜੀ, ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Incognito ਮੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ Incognito ਚੈਟ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।-ਮੈਟਾ

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?

ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ Incognito ਚੈਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਆਈ ਰਿਕਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ TEE ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਔਨ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ Incognito ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਡ ਚੈਟ ਫੀਚਰ

Incognito ਚੈਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਚੈਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਪ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ Incognito ਚੈਟ

ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ Incognito ਚੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਐਪ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਆਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ। ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਪ 'ਤੇ 24/7 ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਲੀਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

