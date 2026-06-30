WhatsApp 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਸ ਫੀਚਰ

WhatsApp 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਸ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Username' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 11:06 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ 'Username' ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 'Username' ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਂਡਲ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ-ਫੋਕਸਡ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'Username' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ।
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'Username' ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ?
ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iOS 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਪ
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਫਿਰ Settings 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਇੱਥੇ Account ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Username' ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਨ-ਐਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਜਨਰੇਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਹੈਂਡਲ ਸੁਝਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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