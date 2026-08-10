WhatsApp ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

WhatsApp ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 10, 2026 at 12:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਸਟਿੱਕਰ, GIFs ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Downdetector ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, 41 ਫੀਸਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, 40 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਐਪ ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਡਿੰਗ ਆਈਕਨ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ GIFs 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ?
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਹੀਂ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰੁੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਆਊਟੇਜ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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