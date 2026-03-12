ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 'Parent-Managed Accounts' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Parent-Managed Accounts' ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 2:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'Parent-Managed Accounts' ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਟੀਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Parent-Managed Accounts' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'Parent-Managed Accounts' ਕੀ ਹੈ?
'Parent-Managed Accounts' ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਮਾਪੇ ਬਣਾਉਦੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਅਨੁਸਾਰ, 'Parent-Managed Accounts' ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਫੌਲਟ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
'Parent-Managed Accounts' ਤੋਂ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ, ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੀਅਰਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ।
ਅਣਜਾਣ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬੇਨਤੀ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪੇ ਪਿੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
'Parent-Managed Accounts' ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ 'Parent-Managed Accounts' ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਭਰ ਕੇ 'Parent-Managed Accounts' ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੈਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
