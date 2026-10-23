ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ ਇਸ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 3:10 PM IST
ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ: DoT ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਸਿਮ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ।
DoT ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
DoT ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
.@DoT_India's directions for SIM binding for prevention of misuse of telecommunication identifiers for ensuring telecom cyber security App Based Communication Services that are utilizing Indian Mobile Number for identification of its customers/users or for provisioning or delivery of services to comply within 90 days Apps offering web access must enforce periodic logout and re-linking, preventing remote misuse of accounts authenticated once and operated from abroad Mandatory SIM binding, already standard in banking/UPI systems, now extended to communication apps to counter phishing, digital arrest, impersonation and investment scams Read here: https://t.co/yJ9JLEV163— PIB India (@PIB_India) December 1, 2025
DoT ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ
DoT ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੂਲ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ PIB ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ?
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਐਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat ਅਤੇ Signal ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
SIM ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
SIM ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਿਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਿਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਰੋਕਣਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕਈ ਐਪਾਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ DoT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲੌਗਆਊਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਦਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੌਗਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਿਮ ਚੈੱਕ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੈਮ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। DoT ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮ ਲਿੰਕਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
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