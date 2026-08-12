Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਂਚ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ
Google ਦਾ ਅੱਜ Made by Google ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : August 12, 2026 at 10:09 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Made by Google ਹੈ। ਗੂਗਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਬਡਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ਅਤੇ Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Google Pixel Watch 5 ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਗੈਜੇਟਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Made by Google ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 3:30 ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Made by Google ਇਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ Made by Google ਨਾਮ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਵਰ ਨੋਆ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਨਵਾਂ Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੇਸ ਮਾਡਲ Pixel 11 ਵਿੱਚ 12GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Pro ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ HiLight ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Pixel Glow ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਦੇ ਨਾਲ Gemini Intelligence ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
On a scale from 1 to 10, meet 11.— Made by Google (@madebygoogle) August 10, 2026
Google #Pixel11 Pro.
Ask more of your phone. August 12.
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/yoJqQIUi3D pic.twitter.com/jXQNoKVREf
ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਧਾ
ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਕ ਵਿੱਚ Pixel 11 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 85,780, Pixel 11 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 1,04,863 ਅਤੇ Pixel 11 Pro XL ਦੀ ਕੀਮਤ 1,23,949 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੋਲਡੇਬਲ Pixel 11 Pro Fold ਦੀ ਕੀਮਤ 1,81,200 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-