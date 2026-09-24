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UPI ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਬਸ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ

ਕੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

UPI WRONG TRANSACTION
UPI WRONG TRANSACTION (X/UPI_NPCI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 12:08 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ UPI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਜਾਂ QR ਕੋਡ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ UPI ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤਰੁੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UPI ਐਪ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ 'ਵਿਵਾਦ'

  1. ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ UPI , ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google Pay, PhonePe, Paytm ਜਾਂ BHIM ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹਨ।
  2. ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ।
  3. ਉਸ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
  4. ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Report a Problem' ਜਾਂ 'Raise a Dispute' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ

ਸਿਰਫ਼ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ UTR ਨੰਬਰ ਦਿਓ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਉਸ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NPCI ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ RBI ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ

ਜੇਕਰ ਐਪ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ NPCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ 'Dispute Redressal Mechanism' ਦੇ ਤਹਿਤ 'Incorrectly transferred to another account' ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RBI ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

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TAGGED:

MONEY RECOVERY
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