OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ
OnePlus 15 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
Published : November 13, 2025 at 5:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus 15 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Qualcomm ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। OnePlus 15 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
OnePlus 15 ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ
ਬੀਬੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ 'ਚ OnePlus 15 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 72,999 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ OnePlus 15 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ OnePlus 15 ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 16GB RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ OnePlus 15 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਨ-ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
OnePlus 15 ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?
OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ OnePlus ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਲਾਂਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
OnePlus 15 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 1.6K LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 165Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰਲ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 120ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 50ਵਾਟ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
