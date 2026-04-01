Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : April 1, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ 17 ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਦੇ ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:24 ਵਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:54 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਲਣ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਉਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਔਰਬਿਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (AROW) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ NASA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (nasa.gov/trackartemis) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ NASA ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ (SLS) ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਆਰਟੇਮਿਸ II ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ
ਆਰਟੇਮਿਸ II ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ (ਕਮਾਂਡਰ), ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ (ਪਾਇਲਟ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ (ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਰ), ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ (ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੰਦਰਮਾ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨੋਇਡਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੇਮਿਸ III ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ।
