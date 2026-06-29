ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Published : June 29, 2026 at 3:08 PM IST
ਰਾਏਪੁਰ: ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਐਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਤੰਬੋਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ?
ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪੈਕੇਜ ਕਿੱਟ (ਏਪੀਕੇ) ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ SMS ਅਤੇ OTP ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਨੇ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਦੇ। ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਭੇਸ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਵੈਲੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਪਾਰਸਲ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ SMS ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਲੀਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
UPI ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ?
ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ PIN ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ 1930 ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1930 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪਿੰਨ ਜਾਂ OTP ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਹੀ OTP ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ OTP ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਮੋਹਿਤ ਸਾਹੂ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ
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