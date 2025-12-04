ETV Bharat / technology

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਫੋਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਬਚਾਅ, ਸਿੱਖੋ ਤਰੀਕਾ

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

SANCHAR SAATHI APP
SANCHAR SAATHI APP (SANCHAR SAATHI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇੱਕ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਕੰਮ

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ 21 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  3. ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Proceed' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  4. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 'Chakshu-Report Fraud Communication', 'Block your Lost /Stolen Mobile Handset', 'Know Mobile Connections in your name', 'know Genuineness of your mobile Handset', 'Report Incoming International Call with indian Number' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Explore' ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ Proceed ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ।
  5. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 14522 OTP ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
  6. ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ।
  7. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'Chakshu-Report Fraud Communication', 'Block your Lost /Stolen Mobile Handset', 'Know Mobile Connections in your name', 'know Genuineness of your mobile Handset', 'Report Incoming International Call with indian Number' ਆਦਿ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WHAT IS SANCHAR SAATHI APP
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੀ ਹੈ
SANCHAR SAATHI APP CONTROVERSY
SANCHAR SAATHI APP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.