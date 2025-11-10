ਆਖਿਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Published : November 10, 2025 at 12:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 480,583 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 172,890 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 470 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 462,825 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ MoRTH ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਤਿਕੋਣ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਗਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ?
ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ: ਧੁੰਦ, ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ: ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ।
