ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ?

SHUBHANSHU SHUKLA
SHUBHANSHU SHUKLA (PTI)
ETV Bharat Tech Team

November 23, 2025

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 'ਐਕਸੀਓਮ ਮਿਸ਼ਨ 4' ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੀਓਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (ISS) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਫਿਊਚਰ ਮੇਕਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ।

ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਰਕਰੀ ਕੈਪਸੂਲ (ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ) ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਰੂ ਡਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 4.5 ਸਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਲ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ।-ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਕਰੂ ਡਰੈਗਨ ਸਿਰਫ਼ 8.5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਾੜ ਜੀਵਨ

ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਤੈਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।-ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ

ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੈਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਟ ਸੀ!"

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਭਵਿੱਖ

ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੂੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ

ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਨਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। -ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ

