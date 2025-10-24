ਸੈਂਸਰ ਸਾਈਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਿਹਤਰ ?
ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ।
Published : October 24, 2025 at 9:09 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ DSLR, ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ।
"ਸੈਂਸਰ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਫੋਟੋਨ) ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਸੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ "ਫੋਟੋਸਾਈਟਾਂ" (ਜਾਂ ਪਿਕਸਲ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਟ-ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ DSLR ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ - ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪਿਕਸਲ ਸਥਿਤ ਹਨ - ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
DSLR/ਮਿਰਰ ਰਹਿਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DSLR ਜਾਂ ਮਿਰਰ ਰਹਿਤ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ - ਫੁੱਲ-ਫ੍ਰੇਮ, APS-C, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-4/3, ਆਦਿ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ
|ਫਾਰਮੈਟ
|ਮਾਪ (ਲੱਗਭਗ)
|ਕਿਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
|ਪੂਰਾ-ਫ੍ਰੇਮ
|~36 mm × 24 mm
|ਪੇਸ਼ੇਵਰ DSLR/ਮਿਰਰ ਰਹਿਤ ਕੈਮਰੇ
|APS-C
|~23.6 mm × 15.6 mm
|ਮਿਡ-ਰੇਂਜ DSLR/ਮਿਰਰ ਰਹਿਤ ਕੈਮਰੇ
|ਮਾਈਕ੍ਰੋ 4/3
|~17 mm × 13 mm
|ਕੁਝ ਮਿਰਰ ਰਹਿਤ ਕੈਮਰੇ
|ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ
|ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ
|ਪੁਆਇੰਟ-ਐਂਡ-ਸ਼ੂਟ, ਕੈਮਕੋਰਡਰ ਆਦਿ
ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
- ਲਾਈਟ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਯੋਗਤਾ: ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿਕਸਲ ਵਧੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਡੈਪਥ ਆਫ ਫੀਲਡ: ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਲਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਸ਼ਾਟ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਂਸ ਇਮੇਜ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬਾਡੀ-ਲੈਂਸ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੋ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ 24MP ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਪਿਕਸਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿਕਸਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, "ਸੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?" ਜਾਂ, "ਕੀ ਇਹ 200MP ਕੈਮਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?"
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1/2.55-ਇੰਚ, 1/1.31-ਇੰਚ, ਆਦਿ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਮਾਪ ਥੋੜੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਵੀ-ਟਿਊਬ ਮਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 1/1.4-ਇੰਚ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਵਿਕਰਣ ਲੱਗਭਗ 11.47 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ MP ਭਾਵ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 48MP, 108MP, ਅਤੇ 200MP। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 1/1.3-ਇੰਚ ਜਾਂ 1/1.2-ਇੰਚ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਸਰ ਹਨ - ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਭਗ 1/2.55-ਇੰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈਏ:
|ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਡਲ
|ਲਾਂਚ ਸਾਲ
|ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
|Apple iPhone 17 Pro Max
|2025
|1/1.28-ਇੰਚ
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|2025
|1/1.3-ਇੰਚ
|Apple iPhone 16 Pro Max
|2024
|1/1.3-ਇੰਚ
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|2024
|1/1.33-ਇੰਚ
|Honor 200 Pro
|2024
|1/1.3-ਇੰਚ
|Nubia Z70S Ultra
|2025
|1/1.3-ਇੰਚ
|Apple iPhone 15 Pro Max
|2023
|1/1.28-ਇੰਚ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਫਾਇਦੇ
- ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- "ਪਿਕਸਲ ਬਿਨਿੰਗ," "ਸਟੈਕਡ ਸੈਂਸਰ," ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਲਟੀ-ਫ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਨਾਈਟ, ਅਤੇ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਡ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੈਂਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ, ਸਿਗਨਲ-ਤੋਂ-ਸ਼ੋਰ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:
- ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1.22 µm ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੈਂਸ + ਅਪਰਚਰ + ਸਾਫਟਵੇਅਰ: ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅਪਰਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ:
- ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 1-ਇੰਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਨਵੀਂ "ਪਿਕਸਲ ਬਿਨਿੰਗ" ਤਕਨਾਲੋਜੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਐਮਪੀ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਛੋਟੇ ਪਿਕਸਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਿਕਸਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ-ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਵਧੇਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਸਰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ।
1. ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ - "1/n-ਇੰਚ" ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋਗੇ: 1/1.3-ਇੰਚ ਸੈਂਸਰ, ਜਾਂ 1/2.76-ਇੰਚ ਸੈਂਸਰ- ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 'n' ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਂਸਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
|ਉਦਾਹਰਨ
|ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
|ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
|1/1.3″
|ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਰ
|ਬਿਹਤਰ
|1/2.76″
|ਛੋਟਾ ਸੈਂਸਰ
|ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
- ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
- ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਲਰ (Bokeh Effects) ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2. ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ - ਸਿਰਫ਼ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 108MP ਜਾਂ 200MP ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ (µm) ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1.12µm, 1.22µm, ਜਾਂ 2.4µm।
ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
|ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ
|ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
|0.8µm
|ਕਮਜ਼ੋਰ (ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੈਪਚਰ)
|1.22µm
|ਵਧੀਆ
|1.4µm ਜਾਂ ਵੱਧ
|ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ਼ 108MP ਜਾਂ 200MP ਵੱਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
3. ਅਪਰਚਰ (f-ਨੰਬਰ) – ਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਚਰ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਪਰਚਰ ਅਕਸਰ "f/1.7" ਜਾਂ "f/2.0" ਵਰਗੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਸ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ: f-ਨੰਬਰ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
|ਅਪਰਚਰ
|ਅਰਥ
|f/1.6
|ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ)
|f/2.2
|ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ)
4. ਲੈਂਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੈਂਸ ਕੁਆਲਿਟੀ:
- ਕੀ ਫ਼ੋਨ Zeiss, Leica, ਜਾਂ Sony ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਲੈਂਸ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ?
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ:
- HDR ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
- ਕੀ AI ਰੰਗ ਸੁਧਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਪ੍ਰੋਸੈਸਡ?
- ਕੀ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ RAW ਸਮਰਥਨ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੋਡ)?
ਸਿੱਟਾ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ-ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਆਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ, ਚੌੜੇ ਅਪਰਚਰ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਜਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਟੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।