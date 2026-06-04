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ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ AI, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ Microsoft Scout ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ?

Microsoft Scout ਇੱਕ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MICROSOFT SCOUT
MICROSOFT SCOUT (MICROSOFT)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 3:51 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Microsoft ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ Microsoft Scout ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਦੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Microsoft Scout ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?

  1. Scout ਨੂੰ Microsoft 365 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Terms, Outlook, OneDrive ਅਤੇ SharePoint ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ, ਚੈਟ, ਕੈਲੰਡਰ, ਕੰਟੈਕਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ Scout ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਤਾਂ Scout ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Work IQ ਕੀ ਹੈ?

Scout ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Work IQ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ Microsoft ਨੇ Scout ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ Microsoft Entra ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Microsoft Purview, ਡਾਟਾ ਲਾਸ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਧਰ ਵਰਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Scout ਨੂੰ OpenClaw ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Microsoft ਨੇ OpenClaw ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਲਣਾ ਟੂਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Scout ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

GitHub Copilot ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਵਰਜ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

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