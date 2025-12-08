ETV Bharat / technology

Gemini 3 Deep Think ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਅਨੁਭਵ?

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਜੈਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 4:02 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਮੋਡ AI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਮੋਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਮੋਡ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ ਨੂੰ ਔਖੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਆਦਿ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੈਮਿਨੀ 3 ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ ਹਾਈ ਟੀਅਰ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਡ ਚੋਣ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਜੈਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

Point ਜੈਮਿਨੀ Gemini Deep Think
ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ਤੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ
ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਨਾਰਮਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ
ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਸੀਮਿਤਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ
ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਰਕ ਠੀਕ ਠਾਕਕਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ

ਕੀ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ?

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਮੋਡ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਗੂਗਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?

ਹੁਣ AI ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈਮਿਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਥਿੰਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

