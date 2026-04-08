ETV Bharat / technology

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।

REAL IMAGE OF MOON VIA ARTEMIS II
ਕੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੁਲਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Artemis II ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਭੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਨਰ ਗਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵੌਰਟੈਕਸ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲੂਸ਼ਕੋ ਨਾਮਕ 27-ਮੀਲ ਚੌੜੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਟੋਏ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ 500 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੋਏ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਛੇਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੈਂਪਸ਼ੇਡ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ Artemis II ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।"

TAGGED:

ARTEMIS II
NASA
MOON MISSION RETURN DATE
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.