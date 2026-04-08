ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ
Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
Published : April 8, 2026 at 12:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੁਲਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Artemis II ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਭੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
New record🥇
The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.
Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਨਰ ਗਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵੌਰਟੈਕਸ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲੂਸ਼ਕੋ ਨਾਮਕ 27-ਮੀਲ ਚੌੜੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਟੋਏ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ 500 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੋਏ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਛੇਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੈਂਪਸ਼ੇਡ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
" your mission paves the way for america's return to the lunar surface very soon."
" your mission paves the way for america's return to the lunar surface very soon." pic.twitter.com/1TzmIEQG0l
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ Artemis II ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।"
