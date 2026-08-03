ਫੋਨ-ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਰੈਮ-ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ LPDDR6, UFS 5.0 ਵਰਗੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
Published : August 3, 2026 at 12:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਦੋ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਬਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਡਿਸਪਲੇ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂ ਔਫ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਉਣ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੈਮ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਓਹੀ ਐਪ ਤਰੁੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰੈਮ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਬਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਰੇਜ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਐਪਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰੈਮ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਐਪ ਲੋਡਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਸੇਵ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ, ਹਾਈ Resolution ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਐਪਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਗੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। Samsung, SK Hynix ਅਤੇ Micron, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰੀਬ 90-95 ਫੀਸਦੀ DRAM ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਏਆਈ ਬੂਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਈ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮੈਮੋਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ NVIDIA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਆਈ ਸਰਵਰ ਚਿਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ IDC ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ DRAM ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80-98 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Micron ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬ੍ਰਾਂਡ Crucial ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਔਸਤ ਸੇਲ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ-ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ-ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
LPDDR ਰੈਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਥਿਨ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ LPDDR ਯਾਨੀ Low-Power Double Data Rate ਰੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ DDR ਰੈਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਾਈਲ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ JEDEC ਨਾਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਦੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
LPDDR ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਲੋਅ-ਪਾਵਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ LPDDR ਰੈਮ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ LPDDR ਰੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
LPDDR4X: ਇਹ ਰੈਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੀਡ ਕਰੀਬ 4226 ਮੈਗਾਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਵੋਲਟ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
LPDDR5: JEDEC ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ LPDDR4X ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ 6400 ਮੈਗਾਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ ਆਉਦੇ-ਆਉਦੇ ਇਹ ਮੱਧ-ਟੂ-ਹਾਈ ਰੇਂਜ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰੈਮ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
LPDDR5X: ਇਸ ਰੈਮ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ 8533 ਮੈਗਾਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਪਾਂ ਵਿੱਚ 10.7 ਮੈਗਾਟ੍ਰਂਸਫਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਰੈਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਰੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ SO-DIMM ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੋਲਡਰ ਯਾਨੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਅਲਟ੍ਰਾਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ LPDDR ਰੈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SO-DIMM ਸਲਾਟ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਮ ਸਹੀਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਰੈਮ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ DDR ਹੁਣ ਵੀ ਬਜਟ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਜਦਕਿ DDR5 ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ JEDEC ਨੇ CAMM2 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਪਤਲਾ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ SO-DIMM ਜਿੰਨੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੋਲਡਰ ਮੈਮੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
eMMC (Embedded MultiMediaCard): ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ eMMC 5.1 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ 250 ਤੋਂ 400 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
UFS (Universal Flash Storage): UFS ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। UFS ਇਕੱਠੇ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦੋਨੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ eMMC ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। UFS 3.1 ਦੀ ਰੀਡ ਸਪੀਡ ਕਰੀਬ 1500 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ UFS 4.0 ਕਰੀਬ 4200 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
NVMe (Non-Volatile Memory Express): ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ SSD ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ PCIe ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ SSDs ਵਿੱਚ ਇਹ 7000 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਤੇ ਟਾਪ UFS 4.0 ਦਾ ਫਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਰੈਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰੈਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋ IBM ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੌਬਰਟ ਡੇਨਾਰਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਪੇਟੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਹੀ DRAM ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 1970 ਵਿੱਚ ਇੰਟੇਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ 1 ਕਿਲੋਬਿਟ DRAM ਚਿਪ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਤੀ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਡੇਨਾਰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਾਲੀ ਰੈਮ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ JEDEC ਨੇ ਮਈ 2006 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ LPDDR ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ:-
- 2006: LPDDR1 ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ PDA ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ।
- 2009: LPDDR2 ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
- 2012: LPDDR3 ਨੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 1600 ਮੈਗਾਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
- 2014: LPDDR4 ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ 4K ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 2019: LPDDR5 ਆਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ।
- 2021: LPDDR5X ਨੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 8533 ਮੈਗਾਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰੈਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਪ, ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਲੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Toshiba ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾ: ਫੁਜੀਓ ਮਾਸੂਓਕਾ ਨੇ NAND ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੋਜੀ ਅਰੀਜ਼ੁਮੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਫਲੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫੋਨ ਸਟੋਰੇਜ, SSD ਅਤੇ USB ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ eMMC ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ UFS ਜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ:-
- 2011: JEDEC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ UFS 1.0 ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਪੀਡ 300 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀ।
- 2013: UFS 2.0 ਨੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਯਾਨੀ 600 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
- 2018: UFS 3.0 ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ।
- 2020: UFS 3.1 ਨੇ Write Booster ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਨੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ।
- 2022: UFS 4.0 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਕਰਕੇ 4.2 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
- 2024: UFS 4.1 ਆਇਆ, ਜੋ 4.0 ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 2026: ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ JEDEC ਨੇ UFS 5.0 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਪੀਡ ਸਿੱਧੇ 10.8 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ LPDDR6 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ JEDEC ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ-ਇਨ-ਮੈਮੋਰੀ ਯਾਨੀ PIM ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਚਿਪ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਮਸੰਗ, SK Hynix ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ LPDDR6 ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੌਜ਼ੂਦਾ LPDDR5X ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। OnePlus ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਜਾਂ Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ LPDDR6 ਰੈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ UFS 5.0 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ CAMM2 ਵਰਗਾ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ SO-DIMM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਏਆਈ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Nvidia ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵੇਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
SK Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀ ਤਾਏ-ਵੌਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਦੇਂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
IDC EMEA ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀਪੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜੇਰੋਨਿਮੋ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪਯੋਂਗਟੈਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ SK Hynix ਆਪਣੇ ਯੋਂਗਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਚੋਂਗਜੂ ਦਾ M15X ਫੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Micron ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਆਏਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2027-28 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਸਦਾਨਾ ਨੇ ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ HBM ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੇਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਫਰਮ ਜਿਵੇਂ IDC, TrendForce ਅਤੇ Gertner ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਪਲ ਦੇ M-ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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