GEMINI 3.5 ਫਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ Google I/O 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ?
Google I/O 2026 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
Published : May 20, 2026 at 2:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ Google I/O 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਕਈ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਕੀਨੋਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3.2 ਕੁਆਡ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 375 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Gemini 3.5 Flash ਅਤੇ Gemini Omni
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Gemini 3.5 Flash ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ APIs 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ Gemini 3.5 Pro ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Flash ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini Omni ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ Gemini Omni Flash ਹੁਣ Gemini ਐਪ, Google Flow ਅਤੇ Youtube Shorts ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ API ਐਕਸੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Gemini Spark: ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ AI ਏਜੰਟ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Gemini Spark ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਵਰਚੂਅਲ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ 24/7 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Gemini 3.5 ਅਤੇ ਐਂਟੀਗਰੈਵਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਪਾਰਕ, ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ MCP ਰਾਹੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। Gemini Spark ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਜੰਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਚ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਚ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ 'ਚ Antigravity ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵਰਕਸਪੇਸ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਅਪਡੇਟ
ਗੂਗਲ ਨੇ I/O 2026 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ Docs Live, Ask Youtube ਅਤੇ Universal Cart ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Docs Live ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਲਈ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਕੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਮੇਲ, ਗੂਗਲ Docs ਅਤੇ Google Keep ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Ask Youtube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ Youtube Premium ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, Universal Cart ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ Universal Commerce Protocol 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚ, ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਜੀਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Google Pics, Daily Brief, Gemini For Science ਅਤੇ Google Flow
ਚਾਰ ਹੋਰ ਟੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। Google Pics ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ Nano Banana ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੇਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਟੀਕ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Daily Brief ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਮਿਨੀ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਅਤੇ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਸਮੇਤ ਗੂਗਲ ਦੀ ਡੀਪ ਰੀਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਨਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਐਂਟੀਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਏਜੰਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਨਰ ਹੁਣ GitHub 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਐਂਟੀਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਏਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੂਲ ਨੂੰ ਵਾਈਬ ਕੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ।
ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਡੇਟ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ XR ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦੀ ਦੋ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਗਲਾਸ, ਜੋ ਹੈਂਡ-ਫ੍ਰੀ ਸਪੋਕਨ ਸਹਾਇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਗਲਾਸ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਗਲਾਸ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ Android Halo ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਨੇ OpenAI, Kakao ਅਤੇ Eleven Labs ਦੇ ਨਾਲ SynthID ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਏਆਈ ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
