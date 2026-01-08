ETV Bharat / technology

CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Infinix ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ

ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੇ CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੌਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

INFINIX IN CES 2026 (Infinix)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 1:39 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੇ CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ 4kbps ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਲੂਲਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਹਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੋਟ 60 ਸੀਰੀਜ਼

ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੋਟ 60 ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 6G ਸੰਚਾਰ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਏਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ HydroFlow Liquid Cooling Architecture ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲੇਡ ਵਾਲੇ ਫੈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Piezoelectric Ceramic ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏਅਰਫਲੋ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਕਵਿਡ ਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨੇਟਡ ਲਿਕਵਿਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਕਟਿਵ ਲਿਕਵਿਡ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CES 2026 ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਈਰਲੈਂਸ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ AI ModuVerse ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਡਿਊਲਰ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

