ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਚ? ਜਾਣੋ

2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕੀਤਾ।

YEAR ENDER 2025
YEAR ENDER 2025 (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 7, 2025 at 10:35 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਅਰ ਇਨ ਸਰਚ 2025 ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਰਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਮਿਨੀ ਯਾਨੀ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 'ਤੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜੇਮਿਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • Asia Cup
  • ICC Champions Trophy
  • Womens World Cup

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਯਾਰਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਆਈ ਰੁਝਾਨ - ਜੈਮਿਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਟਾਪ

AI ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਮਿਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੋਕ, ਡੀਪਸੀਕ ਅਤੇ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਘਿਬਲੀ ਆਰਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਏਆਈ ਸਰਚਾਂ 2025 - ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ

ਰੈਂਕAI ਸਰਚ ਟਰਮ
1Gemini
2Gemini AI Photo
3Grok
4Deepseek
5Perplexity
6Google AI Studio
7ChatGPT
8ChatGPT Ghibli Art
9Flow
10Ghibli Style Image Generator

ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ- ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਿਬਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ, 3D ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਸਾੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਚਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

  • Saiyaara
  • Kantara A Legend Chapter 1
  • Coolie
  • War 2
  • Sanam Teri Kasam

ਟਾਪ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸੂਚੀ

  • Squid Game
  • Panchayat
  • Bigg Boss
  • The Bads of Bollywood
  • Paatal Lok

ਲੋਕੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਚਾਂ ਅਕਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, AQI ਪੱਧਰ, ਪਿਕਲਬਾਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸੈਯਾਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਰਹੇ।

GOOGLE YEAR IN SEARCH 2025
GOOGLE TOP SEARCHES INDIA
YEAR IN SEARCH 2025
YEAR ENDER 2025

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

