ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : May 13, 2026 at 2:43 PM IST
USE LAPTOP SAFELY AND EFFICIENTLY: ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਲੈਪਟਾਪ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਧੂੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੂੜ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਣ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਲੈਪਟਾਪ ਸਫਾਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਪੱਖੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ, ਸੋਫੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ?
ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 20-80 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਲੱਗ ਇਨ ਛੱਡਣਾ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ CPU ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਐਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ - ਸਾਈ ਕਿਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਖੀ, ਡੈੱਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਟੋਰ, ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
