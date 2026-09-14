ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ UPI ਫੀਚਰਸ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?

ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ UPI ਫੀਚਰਸ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
'UPI Tap & Pay' ਅਤੇ 'MyUPI' ਫੀਚਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।
Published : September 14, 2026 at 3:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ (GFF) 2026 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ UPI ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਨਾਮ 'UPI Tap & Pay' ਅਤੇ 'MyUPI' ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।
'UPI Tap & Pay' ਬਾਰੇ
- QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: 'UPI Tap & Pay' ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ NFC-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ (POS) ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ 2-4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਪ ਐਂਡ ਪੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ 'UPI Tap & Pay' ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ POS ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਿੰਨ-ਮੁਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ UPI ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੱਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ POS ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ UPI ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'UPI Tap & Pay' ਕਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
'UPI Tap & Pay' ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਦੋਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ UPI ਪਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫੇਸ ਲਾਕ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'UPI Tap & Pay' ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ POS ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ NFC ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ 629 ਕਰੋੜ (6.29 ਬਿਲੀਅਨ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'UPI Tap & Pay' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'MyUPI' ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'MyUPI' ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
MyUPI ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'FiMI' ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਟੋਪੇਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਿੱਚ, UPI ਨੰਬਰ ਡੀਲਿੰਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਚਾਰਜਬੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੀਪਲੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ।
- UPI ਨੰਬਰ ਡੀਲਿੰਕ: ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ UPI ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹਟਾ (ਡਿਲਿੰਕ) ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਚਾਰਜਬੈਕ: ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੀਪਲੇਅ: ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, QR ਕੋਡ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ Google Pay, PhonePe ਜਾਂ Paytm ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, MyUPI ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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