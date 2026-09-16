ETV Bharat / technology

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗੀ ਕਾਰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ

Waymo ਨੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

DRIVERLESS ROBOTAXI SERVICE
DRIVERLESS ROBOTAXI SERVICE (Waymo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Alphabet ਕੰਪਨੀ Waymo ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਯਾਨੀ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਵਾਡਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, Waymo ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ, ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡੇਨਵਰ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਅਤੇ ਟੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਹੁਣ ਉਸਦਾ 15ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਨੇਵਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ 24 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੋਲਡਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਐਵੇਨਿਊ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਜਿਅੰਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਦ ਵੇਨੇਸ਼ੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?

ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ Waymo ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ Ojai ਹੈ। ਇਹ Zeekr ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Zoox ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਰਾਈਡ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। Waymo ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Tesla ਅਤੇ Uber ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ Waymo ਨੇ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 126 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WAYMO ROBOTAXI IN LAS VEGAS
ROBOTAXI
LAS VEGAS ROBOTAXI
SELF DRIVING TAXI
DRIVERLESS ROBOTAXI SERVICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.