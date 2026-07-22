ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ Volvo EX90, ਡੇਟ ਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
Volvo ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Volvo EX90 SUV ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 22, 2026 at 12:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Volvo Cars India ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ Volvo EX90 SUV ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Volvo ਦੇ ਵਧਦੇ EV ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Volvo EX90 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਕਲ EV ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ Volvo EX30 ਅਤੇ Volvo EC40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਵਿੱਚ Volvo ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX ਅਤੇ Audi Q8 e-tron ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Volvo ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ SUV
ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Volvo EX90 ਨੂੰ XC90 ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ SUV ਇਕੱਠੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Volvo EX90 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਸ SPA2 ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ SUV ਵਿੱਚ Volvo ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'Thor's Hammer' LED ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ, ਫਲੱਸ਼ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲਸ, ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਨਿਊਨਤਮ ਕੈਬਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਰੇਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇੰਟੀਰਿਅਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Volvo EX90 ਵਿੱਚ 111 KWh ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਵਿਨ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟਵਿਨ ਮੋਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 600 Km ਤੱਕ ਦੀ WLTP ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰ 250 kW ਤੱਕ ਦੀ DC ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Volvo EX90 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰੂਫ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ LiDAR ਸੈਂਸਰ, ਕਈ ਕੈਮਰੇ, ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸੋਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਟੋਨਾਮਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
Volvo ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Volvo EX90 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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