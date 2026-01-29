ਸਾਲ 2026 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ 5 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ?
Volkswagen ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 5 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 29, 2026 at 1:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਰਮਨ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ Volkswagen ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Volkswagen Tayron R-Line ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Volkswagen India ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ 5 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ SUV, ਸੇਡਾਨ ਅਤੇ ਹੈਚਬੈਕ ਬਾਡੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੇਂਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਿਸਾਰ, Tayron R-Line ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Volkswagen ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਲਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਕਸਟਮਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Volkswagen ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਸਟਮਰ ਸੈਗਮੇਂਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। Volkswagen Tayron R-Line ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Volkswagen Tayron R-Line ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?
Volkswagen Tayron R-Line ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ SUV ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Tiguan R-Line ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ Volkswagen Tiguan Allspace ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਥ੍ਰੀ-ਰੋ SUV ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ।
ਇਸ 7-ਸੀਟਰ SUV ਨੂੰ MQB EVO ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਯੂਰੋ NCAP ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2,789 mm ਦਾ ਲੰਬਾ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Volkswagen Tiguan ਤੋਂ 109 mm ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤੀਜੀ ਰੋ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Volkswagen Tayron R-Line ਵਿੱਚ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੰਪਰ, R-Line ਬਾਹਰੀ ਬੈਜਿੰਗ ਅਤੇ 19-ਇੰਚ ਦੇ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਝੁੱਕੀ ਹੋਈ 15-ਇੰਚ ਦੀ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ, ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ, 30-ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ 850 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Volkswagen Tayron R-Line ਵਿੱਚ 2.0 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੰਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ Tiguan R-Line ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 7-ਸਪੀਡ ਦੋਹਰਾ ਕਲੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਅਤੇ ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ-ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 204 hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 320 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
