Instagram ਦਾ ਵੱਡਾ AI ਅਪਡੇਟ, ਰੀਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਪੋਰਟ

Instagram ਦਾ ਵੱਡਾ AI ਅਪਡੇਟ, ਰੀਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਪੋਰਟ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਰੀਲਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : January 18, 2026 at 9:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ 'House of Instagram' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਵਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ, ਡਬ ਅਤੇ ਲਿੰਪ ਸਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਰੀਲਾਂ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਖੁਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ ਅਸਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੋਨ ਅਤੇ ਫੀਲ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੀਲ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਿੰਪ ਸਿੰਕ ਫੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਖੁਦ ਉਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੋਨੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਐਡਿਟਿੰਗ ਟੂਲ Edits ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ-ਅਸਾਮੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੌਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-