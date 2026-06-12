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Vodafone Idea ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 5G ਸੁਵਿਧਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

Vodafone Idea ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

VI LAUNCHED 5G SERVICES
VI LAUNCHED 5G SERVICES (VI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 4:24 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vodafone Idea ਆਪਣੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ Aqua Line 3 'ਤੇ ਵੀ Vodafone Idea ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ Vodafone Idea ਦੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 5G ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Vodafone Idea ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ 5G ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 5G ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਿਰੁਪੁਰ ਅਤੇ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਕਲਾਊਂਡ ਗੇਮਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ SON ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ 5G

Vi ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਦੀ Aqua Line 3 'ਤੇ 16 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਟ Aarey JVLR ਤੋਂ Acharya Atre Chowk ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ Seepz, MIDC Andheri, Marol Naka, CSMI Airport Terminal 2, Dadar, Siddhivinayak ਅਤੇ Worli ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Vi 5G ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। Aqua Line 3 ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ Cuffe Parade ਵਿਚਕਾਰ 11 ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Vi ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Airtel ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ Aarey-JVLR ਤੋਂ Bandra Kurla Complex ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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