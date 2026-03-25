Vivo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਹੱਥੋ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਮੌਕਾ!
Vivo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : March 25, 2026 at 3:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Y ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Vivo Y21 5G ਅਤੇ Vivo Y11 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। Vivo Y21 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 44ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo Y11 5G ਵਿੱਚ 15ਵਾਟ ਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Vivo Y21 5G ਅਤੇ Vivo Y11 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Vivo Y21 5G ਅਤੇ Vivo Y11 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 6.74 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ IP65 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ Vivo Y21 5G ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo Y11 5G ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Vivo Y21 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Vivo Y21 5G ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Vivo Y11 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Vivo Y11 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Vivo Y11 5G ਅਤੇ Vivo Y21 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Vivo Y11 5G ਅਤੇ Vivo Y21 ਨੂੰ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-