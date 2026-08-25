Vivo X500, X500 Pro ਅਤੇ X500 Pro Max ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Vivo X500, X500 Pro ਅਤੇ X500 Pro Max ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : August 25, 2026 at 2:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Vivo X500 Series ਹੈ। Vivo ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ Vivo ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Vivo ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਡਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। Vivo ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ Vivo 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ Vivo X500, Vivo X500 Pro ਅਤੇ Vivo X500 Pro Max ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ। Vivo ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
Vivo ਦੀ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Vivo X500 Pro ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ Zeiss-turned ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੇਟ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
Vivo X500 Pro Max ਚੀਨ ਦੇ 3C ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 5G ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
Vivo ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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