Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 3:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Vivo India ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Vivo X500, Vivo X500 Pro Max ਅਤੇ Vivo X500 Pro ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 9600 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 144Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
Vivo X500 Pro Max ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 12GB+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,64,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,79,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Vivo X500 Pro ਦੇ 12GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,49,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Vivo X500 ਨੂੰ 1,19,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The anticipation was extraordinary. The experience is even more so. The #vivoX500Series is finally here. Explore the lineup. Book yours today. #vivoindia #BornToCreate https://t.co/Y4fSfRCrQN— vivo India (@Vivo_India) November 26, 2026
Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Vivo X500 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.85 ਇੰਚ ਦੀ LTPO ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1Hz ਤੋਂ 144Hz ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 4,400 ਤੋਂ 5,000 nits ਤੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Vivo X500 Pro ਵਿੱਚ 6.36 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। Vivo X500 Pro ਅਤੇ Vivo X500 Pro Max ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੂਮ ਲਈ Vivo X500 Pro Max ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Vivo X500 Pro ਵਿੱਚ 64MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo X500 Pro Max ਵਿੱਚ 7,800mAh ਦੀ BlueVolt ਬੈਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Vivo X500 Pro ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ 6,510mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 90ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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