Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : April 22, 2026 at 3:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ Vivo ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੈਮਰਾ ਉਪਕਰਣ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
For every moment you don’t want to miss—and every detail you refuse to lose. #vivoX300Ultra – Launching on 6th May | 12 PM.#vivoIndia #CreateLikeAPro pic.twitter.com/a5lyobOG8v— vivo India (@Vivo_India) April 22, 2026
Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Vivo ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Vivo X300 Ultra ਬਾਰੇ
Vivo X300 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.82 ਇੰਚ ਦੀ QHD+LTPO OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 50MP ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,600mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68/IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
A seamless blend of compact design and expansive imaging, built to fit effortlessly while reaching further. #vivoX300FE – Launching on 6th May | 12 PM.— vivo India (@Vivo_India) April 22, 2026
Vivo X300 FE ਬਾਰੇ
Vivo X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.31 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Vivo ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
