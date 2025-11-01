Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਲਾਂਚ, 200MP Zeiss ਕੈਮਰਾ
Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ Vivo X300 Pro ਅਤੇ Vivo X300 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 9500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੈ।
Published : November 1, 2025 at 10:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਨੇ ਆਪਣੇ Vivo X300 Pro ਅਤੇ Vivo X300 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗਲੋਬਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ 3nm ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 9500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Vivo X300 Pro ਅਤੇ Vivo X300 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਲ-ਪੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਟਆਉਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨਵੇਂ Vivo X300 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 16GB RAM + 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1,399 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 143,000 ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Vivo X300 ਦੀ ਕੀਮਤ 1,049 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 108,000 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।
16GB RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਟਾਪ-ਆਫ-ਦੀ-ਲਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,099 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 113,000 ਰੁਪਏ) ਹੈ। Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। Vivo X300 Pro Dune Brown ਅਤੇ Phantom Black ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Vivo X300 Halo Pink ਅਤੇ Phantom Black ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Vivo X300 Pro ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ Vivo X300 Pro ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਊਲ-ਸਿਮ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ 16-ਅਧਾਰਿਤ OriginOS6 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ 1,260x2,800 ਪਿਕਸਲ ਫਲੈਟ Q10+ LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਤੱਕ, ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ 300Hz ਤੱਕ, 1.07 ਬਿਲੀਅਨ ਰੰਗ, ਅਤੇ 452ppi ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ P3 ਕਲਰ ਗਾਮਟ ਅਤੇ HDR ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਅਨੁਪਾਤ 94.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ Vivo X300 Pro ਇੱਕ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ 3nm ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੇਂਸਿਟੀ 9500 ਚਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ 4.21GHz ਹੈ। ਇਹ SoC ਇੱਕ Mali G1-Ultra GPU, 16GB ਤੱਕ LPDDR5X ਅਲਟਰਾ ਰੈਮ, ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ UFS 4.1 ਔਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ V3+ ਇਮੇਜਿੰਗ ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Vivo X300 Pro ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ
ਇਸਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ (f/1.57) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ (f/2.0) ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ (f/2.67) ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ 100x ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ (f/2.0) ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਲ-ਪੰਚ ਕਟਆਉਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ 8K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Vivo X300 Pro ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ
ਫ਼ੋਨ ਇੱਕ 5,440mAh ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 90W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 40W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੁਅਲ-ਸਪੀਕਰ ਸੈੱਟਅੱਪ, ਇੱਕ x-ਐਕਸਿਸ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਟਰ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਚਿੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਇੱਕ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਾਪ 161.98×75.48×7.99 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 226 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਵੀਵੋ X300 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਵੋ X300 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਿੱਪ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 6.31-ਇੰਚ 1,216x2,640 ਪਿਕਸਲ ਫਲੈਟ Q10+ LTPO AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ Vivo X300 Pro ਦੀ 5,440mAh ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 5,360mAh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Vivo X300 OIS ਦੇ ਨਾਲ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਵੋ X300 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਪ 150.57×71.92×7.95mm ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 190 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।