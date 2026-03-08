MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ Vivo X300 Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
MWC 2026 ਵਿੱਚ Vivo X300 Max ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
Published : March 8, 2026 at 5:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ Vivo ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Vivo X300 Ultra 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ Vivo X300 Max ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਦੇ ਨਵੇਂ Dimensity 9500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਵੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ WinFuture ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਲੈਂਡ ਕਵਾਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ Vivo X300 Max ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ V2548A ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Zeiss ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਵੋ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ Zeiss ਲੋਗੋ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
3C ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ 3C ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ MediaTek Dimensity 9500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਵੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਨ ਬੋ ਜ਼ਿਆਓ ਨੇ ਵੀ Weibo 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ MWC ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ Vivo X300 Max ਹੀ ਹੈ।
Han Bo Xiao ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ MediaTak Dimensity 9500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਦੇ V3+ ਇਮੇਜਿੰਗ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo X300 Max ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ LTPO OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Resolution 1440p ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo X300 Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
