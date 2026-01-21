ETV Bharat / technology

Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 3:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Vivo X200T ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 9400+ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਚਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP+50MP ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ Seaside Lilac ਅਤੇ Stellar Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

