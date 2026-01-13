Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : January 13, 2026 at 10:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Vivo ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Vivo X200T ਹੈ। Vivo ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਡੇਡਿਕੇਟੇਡ ਲੈਡਿੰਗ ਪੇਜ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ Vivo ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। Vivo X200T ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ
ਲਾਈਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਰਾਹੀਂ Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। Vivo X200T ਦੇ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Zesis ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਫੋਨ Stellar Black ਅਤੇ Seaside Lilac ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Vivo X200T landing page is now live. As I mentioned last month, the phone is set to launch in late January 2026.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 12, 2026
Specifications:
📲 6.67" 1.5k 2800×1260 amoled display
⬛ mediatek dimensity 9400+ soc
- lpddr5x ultra ram and ufs 4.1 storage
🍭 android 16 (5 android os updates + 7… pic.twitter.com/pYSPRpFCPn
Vivo X200T ਨੂੰ BIS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ V2561 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ।
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo X200T ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1.5K Resolution ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 9400+ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ OIS ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, 50MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈਂਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Vivo X200T ਦੀ ਕੀਮਤ
ਫਿਲਹਾਲ, Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 50,000 ਤੋਂ 55,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
