Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 27, 2026 at 2:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੀਵੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 9400+ ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 12GB RAM, 512GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 90W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 6,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OriginOS 6 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP68 + IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 59,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 69,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਟੈਲਰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸੀਸਾਈਡ ਲਿਲਾਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ Vivo ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਵੋ HDFC, SBI ਅਤੇ Axis Bank ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Vivo X200T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67-ਇੰਚ ਦੀ 2,800 x 1,260 ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 5,000 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ 3nm MediaTek Dimensity 9400+ SoC ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 6,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਚਾਰਜ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਚਾਰਜ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
