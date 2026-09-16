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Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

VIVO V80 INDIA LAUNCH TEASED
VIVO V80 INDIA LAUNCH TEASED (VIVO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 12:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Vivo ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ 'V' ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ Vivo V80 ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ Vivo ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ' ਟੈਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 'ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਾਥੀ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ V80 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।

Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ

ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ Vivo V80 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ Vivo ਦੇ ਆਮ V-ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ Vivo V70 ਵਾਂਗ Zeiss-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ, 4K ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'AI ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੈਮਰਾ' ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7,200mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰੋਤ 90W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੋਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 17-ਅਧਾਰਤ ਓਰੀਜਨਓਐਸ 7 ਸਕਿਨ ਆਊਟ-ਆਫ-ਦ-ਬਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?

Vivo ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 48,000 ਤੋਂ 60,000 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 49,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 4nm Snapdragon 7 Gen 4 SoC ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB LPDDR5x ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB UFS 4.1 ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59-ਇੰਚ VM9 AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 5,000nits ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਅ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Vivo V80 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, V80 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, IP68 ਵਾਟਰ ਰੋਧਕ, ਡਿਊਲ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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